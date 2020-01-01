موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا 2020، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

تمكن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من تحقيق الفوز على نظيره الألماني لايبزيج في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا ، وتأهل الفريق للدور النهائي من البطولة للمرة الأولى في تاريخه، وهو الطرف الأول في المباراة النهائية.

فاز بايرن ميونخ الألماني على ليون الفرنسي يوم الأربعاء، ليتحدد بذلك الطرف الثاني لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020 المقرر أن يقام يوم الأحد.

فاز باريس سان جيرمان على لايبزيج بثلاثية نظيفة، حيث أحرز الهدف الأول اللاعب ماركينيوس لاعب وسط الفريق في الدقيقة 13 من عمر المباراة، وسجل دي ماريا الهدف الثاني في الدقيقة 42 من عمر المباراة وانتهى الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالح الفريق الفرنسي، ليعود المدافع خوان بيرنات ليحرز الهدف الثالث والأخير في المباراة في الدقيقة 56، وحافظ الفريق على شباكه خالية حتى نهاية المباراة، ليصنع فارقاً في تاريخه ويتمكن من الوصول للدور النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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أما بايرن ميونخ فقد فاز على ليون بثلاثة أهدافٍ نظيفة، حيث سجل الهدفين الأول والثاني سيرج جنابري في الدقيقتين 18 و33، فيما أضاف روبرت ليفاندوفسكي الثالث في الدقيقة 88.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة.

ما هو موعد نهائي دوري أبطال أوروبا 2020؟

نهائي دوري الأبطال بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ من المقرر أن يقام على ملعب دا لوش في البرتغال يوم الأحد الموافق 23 أغسطس 2020 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبالطبع ستلعب المباراة للمرة الأولى في تاريخها بدون جمهور، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية بعد العودة من التوقف بسبب فيروس كورونا.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي دوري أبطال أوروبا؟

ستُذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا على قنوات بي إن سبورت كالمعتاد.

وسيكون لدى متابعي النسخة العربية من موقع جول إمكانية متابعة البث المباشر للمباراة، والذي سيبدأ قبل نصف ساعة كاملة من انطلاقتها.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة باريس سان جيرمان - بايرن ميونخ دا لوش الأحد 23 أغسطس 2020،

4 رجب 1442،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

ما هو التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان؟

يغيب عن باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا إدريسا جايي بسبب إصابة عضلية، وكورزاوا ونافاس بسبب إصابة في الفخذ.

سيبدأ توخيل بالحارس البديل ريكو، وسيدفع بكيهرير وسيلفا وكيمبيمبي وبيرنات في الدفاع، فيراتي وماركينيوس وهيريرا في الوسط، وسيتواجد في الهجوم نيمار ومبابي ودي ماريا.

التشكيل | 4-3-3

سيرخيو ريكو

خوان بيرنات - بريسنيل كيمبيمبي - تياجو سيلفا - تيلو كيهرير

أندير هيريرا - ماركينيوس - ماركو فيراتي

كيليان مبابي - نيمار - أنخيل دي ماريا

ما هو التشكيل المتوقع لبايرن ميونخ؟

سيغيب عن بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا جيروم بواتينج بسبب إصابة عضلية، ولن يغيب أي لاعب آخر.

سيبدأ نوير في حراسة المرمى، كيميش وزوله وألابا وديفيس في الدفاع، تياجو وجوريتسكا وجنابري ومولر وبيريشيتش في الوسط، وسيقود الهجوم هداف دوري الأبطال هذا الموسم روبرت ليفاندوفسكي.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو ديفيس - دافيد ألابا - نيكلاس زوله - جوشوا كيميش

ليون جوريتسكا - تياجو ألكانتارا

سيرج جنابري - توماس مولر - إيفان بيريشيتش

روبرت ليفاندوفسكي