موعد مباراة بايرن ميونخ وفرانكفورت، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت في الجولة 27 من الدوري الألماني، وما هي القنوات الناقلة والغيابات والتشكيل المتوقع؟

يستعد بايرن ميونخ لخوض مباراة صعبة ضد آينتراخت فرانكفورت على ملعب آليانز أرينا يوم السبت القادم 23 مايو 2020 الموافق 30 رمضان 1441 هجريًا، وذلك في الجولة 27 من الدوري الألماني .

عاد البوندسليجا في 16 مايو بعد التوقف لمدة تجاوزت الشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا، ولم يظهر البايرن في المباراة الأولى بالشكل المنتظر، لكنه نجح في الفوز بهدفين نظيفين على أونيون برلين وارتفع رصيده إلى 58 نقطة، حققهم من 18 فوز وأربعة تعادلات من 26 مباراة خاضهم في الدوري هذا الموسم.

يحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني هذا الموسم، وفي لقائه الأول بعد العودة خسر بثلاثة أهدافٍ لهدف من بوروسيا مونشنجلادباخ، لكن النسور خاضوا حتى الآن 25 مباراة ولهم مباراة مؤجلة.

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يحتاج بايرن ميونخ للفوز بهذا اللقاء قبل مواجهة بوروسيا دورتموند في المباراة التالية، فالخسارة أو التعادل قد تؤدي إلى خسارة الأحمر البافاري الصدارة في حالة انتصار الأصفر والأسود بالكلاسيكير.

فما هو موعد مباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت ؟ وما هي القنوات الناقلة؟ هذا ما سنتعرف عليه وأكثر في هذا التقرير.

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موعد مباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة بايرن ميونخ - آينتراخت فرانكفورت أليانز أرينا السبت 23 مايو 2020،

30 رمضان 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لبايرن ميونخ

يغيب عن بايرن ميونخ في مباراة الجولة 27 من الدوري الألماني 3 لاعبين، هم فيليبي كوتينيو وتوليسو بسبب الإصابة في الكاحل، ونيكلاس زوله بسبب الإصابة بالرباط الصليبي في بداية الموسم، أما وضع خافي مارتينيز فيبقى تحت الشك.

من المتوقع أن يبدأ فليك بنفس الطريقة المعتادة، وسيكون نوير في حراسة المرمى وأمامه بواتينج وألابا ودافيس وبافارد في الدفاع، كيميش وألكانتارا كمحوري وسط، وأمامهما الثلاثي مولر وجنابري وكومان، وسيقود الهجوم ليفاندوفسكي.

التشكيل | 4-2-3-1

مانويل نوير

ألفونسو دافيس - دافيد ألابا - جيروم بواتينج - بنجامين بافارد

تياجو ألكانتارا - جوشوا كيميش

كينجسلي كومان - توماس مولر - سيرج جنابري

روبرت ليفاندوفسكي

الغيابات والتشكيل المتوقع لآينتراخت فرانكفورت

يغيب عن آينتراخت فرانكفورت في مباراة بايرن ميونخ دومينيك كوهر لتراكم البطاقات الصفراء، وسيغيب أيضًا جونسالو باسينسيا وماركو روس بسبب الإصابة.

سيبدأ هوتر بنفس طريقته المتوازنة، وسيتواجد تراب في حراسة المرمى، توريه وأبراهام وهينتيرجير ونديكا في الدفاع، إلسانكير وسو وروده وكوستيتش وكامادا في الوسط، وسيقود الهجوم باس دوست.

التشكيل | 3-5-1