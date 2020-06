موعد مباراة بايرن ميونخ ضد فرانكفورت في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

بعد عودة الدوري الألماني في منتصف مايو الماضي، سيعود كأس ألمانيا من نصف النهائي الشهر الحالي، وسيواجه بايرن ميونخ فيه آينتراخت فرانكفورت بحلم الثنائية بعد اقترابه من الفوز بالبوندسليجا للمرة الثامنة على التوالي.

واجه البايرن في الدوري الأول من الكأس إنيرجي كوتبوس وفاز عليه بثلاثة أهدافٍ لهدف، ثم قابل بوخوم في الدور الثاني وانتصر بهدفين لهدف، وفي دور الـ16 كان على موعد مع مباراة صعبة ضد هوفنهايم انتصر فيها بصعوبة بأربعة أهدافٍ لثلاثة، وذلك قبل أن ينتصر على شالكه في ربع النهائي بهدفٍ نظيف.

أما فرانكفورت فقد واجه فالدهوف مانهايم في الدور الأول من الكأس الألمانية وفاز بخمسة أهدافٍ لثلاثة، ثم انتصر على سانت باولي بهدفين نظيفين في الدور الثاني، وذلك قبل تخطي لايبزيج في دور الـ16 بثلاثة أهدافٍ لهدف، وأخيرًا انتصر على فيردر بريمن بهدفين نظيفين في ربع النهائي.

فما هو موعد مباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت في نصف نهائي كأس ألمانيا ؟ وما هي القنوات الناقلة؟ هذا ما سنتعرف عليه وأكثر في هذا التقرير.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت هو الأربعاء 10 يونيو 2020، الموافق 18 شوال 1441 هجريًا على ملعب أليانز أرينا معقل البافاري.

ستنطلق صافرة بداية اللقاء الأول للبايرن في نصف نهائي كأس ألمانيا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

كان كأس ألمانيا ينقل على مجموعة قنوات بي إن سبورت، لكن مع بداية هذا الموسم لم تحصل القنوات القطرية على الحقوق، ولم تحصل عليها أي قناة أخرى في الوطن العربي، وهو ما يعني أن القناة لن تذاع على أي من الشاشات العربية.

لكن إذا كنت تمتلك إمكانية مشاهدة قنوات على الأقمار الأوروبية والغير عربية، فستتمكن من مشاهدة المباراة لكن دون ميزة التعليق العربي، وفي الجدول التالي ستجد مجموعة من القنوات التي يمكنك متابعة المباراة عليها.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ ضد آينتراخت فرانكفورت كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.

يعاني بايرن ميونخ من غياب عدد من لاعبيه بداعي الإصابة قبل مباراة نصف نهائي كأس ألمانيا ضد آينتراخت فرانكفورت ، فسيغيب فيليبي كوتينيو ولارس ماي وتوليسو بسبب الإصابة في الكاحل، وسيغيب زوله رغم تعافيه من الإصابة لكن لياقته لم تكتمل بعد.

لن يغير هانزي فليك الطريقة التي يلعب بها في هذه المباراة، لكنه سيدفع ببعض الأسماء التي لم تشارك بشكلٍ أساسي في الفترة الأخيرة في الدوري الألماني ، على غرار إيفان بيريشيتش وتياجو ألكانتارا، أما بقية التشكيل فلن يتغير.

التشكيل | 4-2-3-1

يغيب عن آينتراخت فرانكفورت في مباراة بايرن ميونخ فيليب كوستيتش للإيقاف، وجيلسون فيرنانديس وجونسالو باكينكا بداعي الإصابة.

