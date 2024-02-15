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Paris Saint-Germain celebrate Strasbourg 2023-24Getty
بلال محمد

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي 2023-2024 والقنوات الناقلة

Nantes v باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانNantesالدوري الفرنسي – الدرجة الأولى

تعرف على موعد مباراة نانت وباريس سان جيرمان من الجولة 22 من الدوري الفرنسي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل باريس سان جيرمان، ضيفًا ثقيلًا على حساب نانت ضمن مباريات الجولة الـ 22 من الدوري الفرنسي، على ملعب لا بوجوار.

باريس سان جيرمان، سيعمل على مواصلة انتصاراته للاقتراب أكثر من حسم لقب الدوري، بينما يستهدف نانت استغلال عامل الأرض والجمهور، للخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الباريسي.

ويتصدر باريس ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، وبفارق 11 نقطة عن نيس صاحب المركز الثاني، بينما يحتل نانت المركز الثاني عشر من جدول الترتيب برصيد 22 نقطة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة نانت وباريس سان جيرمان في الجولة 22 من الدوري الفرنسي 2023-2024...

ما موعد مباراة نانت وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

موعد مباراة نانت وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024 هو السبت الموافق 17 فبراير 2024 على ملعب لا بوجوار.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة نانت وباريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة نانت وباريس سان جيرمان عبر إحدى قنواتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
نانت - باريس سان جيرمانالسبت 17 فبراير 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN SPORTS HD 2لا بوجار

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة نانت في الدوري الفرنسي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب توماس توخيل المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىدوناروما
خط الدفاعأشرف حكيمي - ماركينيوس - دانيلو بيريرا - لوكاس هيرنانديز
خط الوسطفيتينيا - أوجارتي - وارن ايمري
خط الهجومعثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - أسينسيو
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