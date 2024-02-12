موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستضيف باريس سان جيرمان، نظيره ريال سوسييداد، ضمن ذهاب مباريات دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، على ملعب حديقة الأمراء.

وتأهل باريس سان جيرمان، إلى دور الـ 16 بعدما جاء في المركز الثاني، للمجموعة السادسة خلف بوروسيا دورتموند المتصدر، بينما تصدر ريال سوسييداد المجموعة الرابعة.

ويأمل الفريق الفرنسي، مواصلة الانتصارات التي يحققها مؤخرًا ويتغلب على سوسييداد، ليواصل طريقه في محاولة تحقيق اللقب الأغلى.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024...

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو الأربعاء الموافق 14 فبراير 2024 على ملعب حديقة الأمراء.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة باريس سان جيرمان وريال سوسييداد عبر إحدى قنواتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عبر تطبيق TOD.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - ريال سوسييداد الأربعاء 14 فبراير 2024،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN SPORTS HD 1 حديقة الأمراء

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع لمواجهة ريال سوسييداد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب توماس توخيل المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3