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Mats Hummels Kylian Mbappe Dortmund PSG 2023-24Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يستقبل ملعب حديقة الأمراء، مباراة هامة وقوية تجمع بين باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وكانت مباراة الذهاب، قد انتهت بفوز الفريق الألماني، بهدف نظيف، وسيعمل على الحفاظ على تلك النتيجة للوصول إلى المباراة النهائية، بينما يتسلح الفريق الباريسي، بعامل الأرض والجمهور لقلب النتيجة والوصول للنهائي.

وبهذا ويتكرر اللقاء للمرة الرابعة هذا الموسم، بين الفريقين بعدما التقيا معًا في دور المجموعات، إذ حسم باريس سان جيرمان، مباراة الجولة الأولى من المجموعات لصالحه، وتعادل الفريقان معًا بهدف لمثله في الجولة الأخيرة، بالإضافة إلى مباراة الذهاب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 7 مايو 2024، على ملعب حديقة الأمراء.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشر مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة باريس سان جيرمان وبوروسيا دورتموند عبر إحدى قنواتها.

وخصصت الشبكة قناة beIN Sports HD 1 لنقل المباراة المرتقبة.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
باريس سان جيرمان - بوروسيا دورتموندالثلاثاء 7 مايو 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 1حديقة الأمراء

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمى

دوناروما

خط الدفاعحكيمي - ماركينيوس - بيرالدو - هيرنانديز
خط الوسطفابيان رويز - فيتنيا - أسينسيو
خط الهجومديمبيلي - مبابي - باركولا

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمى

كوبيل

خط الدفاعماتسين - زوله - رايرسون - شلوتربيك
خط الوسطإيمري تشان - سابيتزر - براندنت
خط الهجومسانشو - فولكروج - كريم اديمي

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