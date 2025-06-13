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أحمد مجدي

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يتزين ملعب روز بول، لاستضافة افتتاح مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025 لحساب الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تغيير نظام بطولة كأس العالم للأندية بداية من عام 2024، ولتقام كل أربع سنوات، بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الاتحادات القارية.

ويشارك الفريقان في البطولة باعتبار تصنيفهما في "يويفا" خلال السنوات الأخيرة والمبني على الأداء في البطولات الأوروبية..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، في كأس العالم للأندية 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الأحد 15 يونيو 2025، على ملعب روز بول.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025؟

حصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات مونديال الأندية 2025، بشكل مجاني، ومن المنتظر أن يتم نقل كافة المباريات من خلالها.

وبحسب بيان الشبكة، ستتمكن القنوات المحلية من الحصول على بث المباريات، من خلالها ولكن بشرط أن تكون بشكل مجاني للمشاهدين، ولم تعلن حتى الآن أي قناة في منطقة الشرق الأوسط حصولها على تلك الحقوق.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريدالأحد 15 يونيو 2025
22:00 مصر والسعودية

DAZN

روز بول

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد أمام باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو سيميوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىيان أوبلاك
خط الدفاعخافي جالان - روبن لي نورماند - خوسيه ماريا خيمينيز - ناهويل مولينا
خط الوسطرودريجو دي بول - كوكي - كونور جالاجير
خط الهجومجوليانو سيميوني - أنطوان جريزمان - خوليان ألفاريز

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب لويس إنريكي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىجيانلويجي دوناروما
خط الدفاعنونو مينديش - ويليان باتشو - ماركينيوس - أشرف حكيمي
خط الوسطفابيان رويز - جواو نيفيش - فيتينيا
خط الهجومديزيري دوي - خفيتشا كفاراتسخيليا - جونسالو راموش
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