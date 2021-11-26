موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

يحل باريس سان جيرمان، ضيفًا على سانت إيتيان في مباراة هامة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الفرنسي.

الفريق الباريسي، يتصدر ترتيب الدوري وسيعمل في اللقاء على مصالحة جماهيره عقب الهزيمة الأخيرة في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، ومواصلة الانفراد بصدارة الدوري الفرنسي.

على الجانب الآخر، سانت إيتيان صاحب الأرض والجمهور، بدأ الموسم بشكل سيء للغاية، ولكنه استفاق في آخر مباراتين وسيعمل على مواصلة تلك الاستفاقة والخروج بنتيجة إيجابية أمام العملاق الباريسي.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان هو الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021، على ملعب جيوفروى جيشار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية عصرًا بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وسانت إيتيان؟

تُنقل فعاليات الدوري الفرنسي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة باريس وسانت إيتيان عبر قناة beIN Sports 2 HD.

ويمكنكم أيضًا متابعة اللقاء عبر البث المباشر المقدم من موقع جول، والذي يبدأ قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة باريس سان جيرمان - سانت إيتيان الأحد 28 نوفمبر 2021،

14:00 مصر، 13:00 السعودية جيوفروى جيشار beIN Sports HD 2

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يعتمد المدرب ماوريسيو بوتشيتينو على التشكيل الآتي: