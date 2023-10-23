موعد مباراة باريس سان جيرمان وميلان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وميلان في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

يستضيف ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، مباراة باريس سان جيرمان وميلان، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وتعد المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هي مجموعة الموت في النسخة الحالية من البطولة، حيث تضم إلى جانب باريس سان جيرمان ووميلان، فريقي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، وبوروسيا دورتموند الألماني.

باريس سان جيرمان افتتح مشواره في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق الفوز على بوروسيا دورتموند بثنائية نظيفة، لكنه سقط في خسارة مدوية أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في الجولة الثانية.

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أما ميلان، فقد اكتفى بتعادل سلبي في مباراتي الجولتين الأولى والثانية أمام نيوكاسل وبوروسيا دورتموند على الترتيب.

ويتصدر نيوكاسل يونايتد ترتيب فرق المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يأتي باريس سان جيرمان في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وخلفه ميلان بنقطتين، فيما يتذيل بوروسيا دورتموند ترتيب المجموعة بنقطة يتيمة.

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان وميلان في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وميلان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة نباريس سان جيرمان وميلان في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2023، على ملعب "حديقة الأمراء" في مدينة باريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وميلان في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة باريس سان جيرمان وميلان عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة باريس سان جيرمان وميلان عبر قناة beIN Sports 1.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - ميلان الأربعاء 25 أكتوبر 2023،

22:00 مصر والسعودية

beIN Sports 1 حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يدحل الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان مواجهة ميلان بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - لوكاس هيرنانديز

فابيان رويز - مانويل أوجارتي - فيتينيا

عثمان ديمبيلي - جونسالو راموش - كيليان مبابي

التشكيل المتوقع لميلان

من المتوقع أن يبدأ ستيفانو بيولي مدرب "الروسونيري" مواجهة باريس سان جيرمان بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-3-3

مايك مينيان

دافيد كالابريا - فيكايو توموري - مالك تشاو - تيو هيرنانديز

ياسين عدلي - يونس موسى - تيجاني رايندرز

كريستيان بوليسيتش - أوليفييه جيرو - رافاييل لياو