موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في قمة الجولة 13 من الدوري الفرنسي 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

يستضيف ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في قمة الجولة 13 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الفرنسي.

باريس سان جيرمان يدخل اللقاء وعينه على تحقيق فوز جديد، من أجل تعزيز سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري الفرنسي، وجعلته يستعيد الصدارة بعدما رفع رصيده إلى 27 نقطة، بفارق نقطة عن نيس الوصيف.

أما موناكو، فيدخل اللقاء وعينه على تدارك ما فاته في الجولات الأخيرة، حيث تعرض الفريق لهزيمة وتعادل في آخر 5 مباريات، ما جعله يتراجع إلى المركز الثالث، وفي رصيده 24 نقطة.

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وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الجولة 13 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الفرنسي..

ما هو موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الجولة 13 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الفرنسي هو يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023، على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة باريس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة باريس سان جيرمان وموناكو عبر إحدى قنواتها.

ومن المقرر أن تبث مباراة باريس سان جيرمان وموناكو عبر قناة beIN Sports 1.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - موناكو الجمعة 24 نوفمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 حديقة الأمراء

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

من المتوقع أن يدحل الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان مواجهة موناكو بالتشكيل التالي..

طريقة اللعب: 4-3-3

جيانلويجي دوناروما

أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - لوكاس هيرنانديز

فابيان رويز - مانويل أوجارتي - فيتينيا

لي كانج إن - راندال كولو مواني - كيليان مبابي