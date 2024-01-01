موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد تولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023 على ملعب حديقة الأمراء وما هي القنوات الناقلة؟

يستقبل ملعب حديقة الأمراء، مباراة هامة وقوية تجمع بين باريس سان جيرمان، وتولز في نهائي كأس السوبر 2023.

وسيجمع اللقاء بين باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، وتولوز بطل كأس فرنسا الموسم الماضي.

ويسعى باريس سان جيرمان، بقيادة لويس إنريكي، لتحقيق اللقب للعام الثاني على التوالي، بينما يسعى تولوز لتحقيق المفاجأة والفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخه.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة باريس سان جيرمان، وتولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023؟

موعد مباراة باريس سان جيرمان وتولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023، هو الأربعاء 3 يناير 2024، على ملعب حديقة الأمراء.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في الساعة 21:45 بتوقيت مصر، الـ 22:45 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وتولوز في نهائي كأس السوبر الفرنسي 2023؟

تُنقل فعاليات كأس السوبر الفرنسي بصورة حصرية عبر شبكة قنوات beIN Sports، ومن المقرر أن تٌذاع مباراة باريس وتولوز عبر قناة beIN Sports 1 HD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب باريس سان جيرمان - تولوز الأربعاء 3 يناير 2024،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports 1 HD حديقة الأمراء

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

دوناروما

لوكاس هيرنانديز - ماركينيوس - ميلان شكرينيار - أشرف حكيمي

مانويل أوجارتي - زائير إيمري - فيتينيا

كيليان مبابي - جونزالو راموس - ماركو أسينسيو

كم مرة حقق باريس سان جيرمان لقب كأس السوبر الفرنسي؟

يتربع باريس سان جيرمان على قمة ترتيب أكثر الفرق تحقيقًا للقب السوبر الفرنسي، بعدما فاز باللقب 11 مرة، ويأتي خلفه ليون بـ 8 مرات