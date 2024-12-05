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Everton Liverpool EVO México 2024Getty Images
الدوري الإنجليزي الممتاز
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غوديسون بارك
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أحمد مجدي

موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف إيفرتون نظيره ليفربول في مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 على ملعب جوديسون بارك.

ليفربول يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث للعوة إلى انتصاراته وتصدر الدوري الإنجليزي بعد أن فقد نقطتين بشكل مخيب للآمال أمام نيوكاسل في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي..

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة إيفرتون وليفربول، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 7 ديسمبر 2024، على ملعب جوديسون بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت السعودية، الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت مصر.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة إيفرتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إيفرتون وليفربول عبرها.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعب
إيفرتون - ليفربولالسبت 7 ديسمبر 2024
14:30 مصر، 15:30 السعودية		beIN Sports HD 1TOD TVجوديسون بارك

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىكويمين كيليهير
خط الدفاعأندي روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جو جوميز - ترينت ألكسندر أرنولد
خط الوسطكورتيس جونز - ريان جرافنبرش - دومينيك سوبوسلاي
خط الهجوممحمد صلاح - كودي جاكبو - لويس دياز
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