تعرف على موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ستجمع كلًا من إيطاليا وكرواتيا.

إيطاليا فازت بمباراتها الأولى أمام ألبانيا وهزمت من إسبانيا، بينما هزمت كرواتيا من إسبانيا ثم تعادلت مع ألبانيا..

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الإثنين 24 يونيو 2024 على ملعب ريد بول لايبزيج أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة إيطاليا وكرواتيا في كأس أوروبا يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إيطاليا - كرواتيا الإثنين 24 يونيو 2024

22:00 مصر والسعودية beIN Sports Max ريد بول لايبزيج أرينا

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام كرواتيا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب لوسيانو سباليتي المباراة بالتشكيل التالي:-