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دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
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ستاديو أوليمبيكو، روم
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دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات
أحمد مجدي

موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

إيطاليا v بلجيكاإيطاليابلجيكادوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ

تعرف على موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب إيطاليا، نظيره البلجيكي ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل الآتزوري الصدارة في المجموعة الثانية للمستوى الأول برصيد ست نقاط جمعوها من انتصارين ويطمحون لتحقيق الانتصار أمام بلجيكا التي تحتل الوصافة بثلاث نقاط جراء الفوز في مباراة واحدة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
إيطاليا - بلجيكاالخميس 10 أكتوبر 2024
21:45 مصر والسعودية		beIN SPORTS HD 4الأولمبيكو

محمد بركات

التشكيل المتوقع للمنتخب الإيطالي أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|5-3-2
حراسة المرمىجيانلويجي دوناروما
خط الدفاعجيوفاني دي لورينزو - ريكاردو كالافيوري - أليساندرو باستوني
خط الوسطراؤول بيلانوفا - فيديريكو دي ماركو - نيكولو باريلا - صامويل ريتشي - ساندرو تونالي
خط الهجومجياكومو راسبادوري - ماتيو ريتيجي

التشكيل المتوقع للمنتخب البلجيكي أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىكوين كاستيلس
خط الدفاعتيموتي كاستاني. - ووت فايس - آرثر ثياتي - زينو ديباست
خط الوسطأمادو أونانا - يوري تيليمانس
خط الهجومدودي لوكيباكيو - لياندرو تروسارد - جيريمي دوكو - لويس أوبيندا
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