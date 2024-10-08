تعرف على موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب إيطاليا، نظيره البلجيكي ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل الآتزوري الصدارة في المجموعة الثانية للمستوى الأول برصيد ست نقاط جمعوها من انتصارين ويطمحون لتحقيق الانتصار أمام بلجيكا التي تحتل الوصافة بثلاث نقاط جراء الفوز في مباراة واحدة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 على ملعب الأولمبيكو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل إيطاليا وبلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق إيطاليا - بلجيكا الخميس 10 أكتوبر 2024

21:45 مصر والسعودية beIN SPORTS HD 4 الأولمبيكو محمد بركات

التشكيل المتوقع للمنتخب الإيطالي أمام بلجيكا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|5-3-2 حراسة المرمى جيانلويجي دوناروما خط الدفاع جيوفاني دي لورينزو - ريكاردو كالافيوري - أليساندرو باستوني خط الوسط راؤول بيلانوفا - فيديريكو دي ماركو - نيكولو باريلا - صامويل ريتشي - ساندرو تونالي خط الهجوم جياكومو راسبادوري - ماتيو ريتيجي

التشكيل المتوقع للمنتخب البلجيكي أمام إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025