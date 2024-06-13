موعد مباراة إيطاليا وألبانيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إيطاليا وألبانيا في الجولة الأولى من مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد منتخب إيطاليا، لبداية مشواره في بطولة يورو 2024، بمواجهة هامة ستجمعه أمام نظيره ألبانيا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك المنتخب الإيطالي، في المجموعة الثانية، برفقة كل من إسبانيا، وكرواتيا، بالإضافة إلى منتخب ألبانيا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إيطاليا وألبانيا، في مجموعات يورو 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما هو موعد مباراة إيطاليا وألبانيا في يورو 2024؟

موعد مباراة إيطاليا وألبانيا، في مجموعات يورو 2024، هو السبت 15 يونيو 2024، على الملعب سيجنال إيدونا بارك.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وألبانيا في يورو 2024؟

تذاع منافسات بطولة يورو 2024 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق إيطاليا - ألبانيا السبت 15 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max سيجنال إيدونا بارك خليل البلوشي

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام ألبانيا في مجموعات يورو 2024: