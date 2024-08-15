موعد مباراة إيبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إيبسويتش تاون وليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على إيبسويتش تاون، الوافد الجديد إلى الدوري الإنجليزي، في الجولة الأولى من البريميرليج لموسم 2024-2025.

ليفربول، تحت قيادة مدربه الجديد أرني سلوت، يسعى لبداية الموسم بكل قوة وتأكيد جدارته بالمنافسة على اللقب هذا الموسم، بعد جولة تحضيرية قوية حقق فيها العديد من الانتصارات.

على الجانب الآخر إيبسويتش تاون، صاحب الأرض والجمهور العائد إلى الدوري الممتاز بعد سنوات طويلة، يسعى في مباراته الأولى لإثبات أنه لن يكون خصمًا سهلًا هذا الموسم، ولن يعود إلى الدرجة الثانية بسهولة.

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وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة إيبسويتش تاون وليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة إيبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

موعد مباراة إيبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 هو يوم السبت 17 أغسطس 2024، على ملعب بورتمان رود.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إيبسويتش تاون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة إيبسويتش تاون وليفربول عبر قناة beIN Sports 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إيبسويتش تاون - ليفربول السبت 17 أغسطس 2024،

14:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 بورتمان رود

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي 2024-2025: