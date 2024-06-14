موعد مباراة إنجلترا وصربيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنجلترا وصربيا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

يتطلع منتخب إنجلترا إلى الدخول بقوة في منافسات يورو 2024 حين يخوض مباراة افتتاح مشواره في دور المجموعات أمام منتخب صربيا.

وينتظر مشجعو الأسود الثلاثة كيف يدخل فريقهم إلى البطولة وهو الذي يخوض غمار المسابقة الهامة وهو ضمن أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إنجلترا وصربيا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة إنجلترا وصربيا في كأس أوروبا يورو 2024 ؟

موعد مباراة إنجلترا وصربيا في كأس أوروبا يورو 2024 هو يوم الأحد 16 يونيو 2024 على ملعب فليتنيس أرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة إنجلترا وصربيا في كأس أوروبا يورو 2024 ؟

تذاع منافسات بطولة يورو 2024 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق إنجلترا - صربيا الأحد 16 يونيو 2024

22:00 السعودية ومصر beIN Max 1

فيلتنيس أرينا حسن العيدروس

التشكيل المتوقع لإنجلترا أمام صربيا في يورو 2024

من المتوقع أن يدخل المدرب جاريث ساوثجيت المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-4