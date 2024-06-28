تعرف على موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في دور الـ 16 من البطولة ستجمع كلًا من إنجلترا وسلوفاكيا.

إنجلترا حصلت على المركز الأول في مجموعتهأ، لتواجه سلوفاكيا صاحبة المركز الثالث في مجموعة بلجيكا ورومانيا وأوكرانيا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....

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ما موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 ؟

موعد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الأحد 30 يونيو 2024 على ملعب شالكه.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة ١٩:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 ؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر ل مباراة إنجلترا وسلوفاكيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنجلترا - سلوفاكيا الأحد 30 يونيو 2024

19:00 مصر والسعودية beIN Sports Max شالكه

تشكيل إنجلترا المتوقع أمام سلوفاكيا في يورو 2024