موعد مباراة إنجلترا والبرازيل الودية 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إنجلترا الودية امام البرازيل والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن مباراة قمة كبيرة، والتي ستجمع بين إنجلترا والبرازيل، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولتي يورو، وكوبا أمريكا 2024.

ويواصل المنتخبان الاستعداد، للبطولات التي تنطلق الصيف القادم، وفيها يلعب المنتخب الإنجليزي مع سلوفينيا، صربيا، والدنمارك.

بينما سيشارك المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، بالمجموعة الرابعة مع كولومبيا، باراجواي، بالإضافة إلى الفائز من الملحق.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إنجلترا ضد البرازيل الودية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة إنجلترا والبرازيل الودية؟

تقام مباراة إنجلترا والبرازيل الودية يوم السبت 23 مارس 2024 على ملعب ويمبلي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والبرازيل الودية؟

تذاع مباراة إنجلترا والبرازيل الودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنجلترا - البرازيل السبت 23 مارس 2024

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 ويمبلي

التشكيل المتوقع لمنتخب إنجلترا أمام البرازيل في المباراة الودية 2024

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى بيكفورد خط الدفاع كايل والكر - جون ستونز - هاري ماجواير - جو جوميز خط الوسط بيلينجهام - ديكلان رايس - جالاجر خط الهجوم فيل فودين - هاري كين - جارود بوين

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام إنجلترا في المباراة الودية 2024

التشكيل: 4-3-3