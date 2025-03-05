تعرف على موعد مباراة إنتر ميامي وكافاليير في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة..

يستعد ليونيل ميسي وفريقه إنتر ميامي لمباراة رسمية جديدة حينما يستضيفون كافاليير ضمن مباريات كأس أبطال الكونكاكاف.

ويتطلع إنتر ميامي لتقديم موسم رائع بعد الفوز الموسم الماضي بدرع المشجعين، تحت قيادة المتألق ليونيل ميسي المتوهج برفقة زملائه السابقين في البلوجرانا، جوردي ألبا ولويس سواريز وسيرجيو بوسكيتس.

في السطور التالية يستعرض لكم موقع "جول" كل ما تريدون معرفته عن مباراة إنتر ميامي وكافاليير ضمن مباريات كأس أبطال الكونكاكاف 2025 والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة إنتر ميامي وكافاليير في كأس أبطال الكونكاكاف 2025؟

موعد مباراة إنتر ميامي وكافاليير في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 هو يوم الجمعة 7 مارس 2025 على ملعب تشايس معقل إنتر ميامي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثالثة صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميامي وكافاليير في كأس أبطال الكونكاكاف 2025 ؟

يتم نقل مباريات كأس أبطال الكونكاكاف 2025 عبر القناة الرسمية لاتحاد الكونكاكاف عبر "يوتيوب"..

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنتر ميامي - كافاليير الجمعة 7 مارس 2025

03:00 مصر، 04:00 السعودية يوتيوب تشايس

تشكيل إنتر ميامي المتوقع ضد كافاليير في كأس أبطال الكونكاكاف 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو المباراة بالتشكيل التالي:-