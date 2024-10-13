موعد مباراة إفريقيا الوسطى والمغرب في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

يستعد المنتخب المغربي، لمواجهة إفريقيا الوسطى، ضمن مباريات الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا 2025.
يدخل رجال المدرب وليد الركراكي المباراة وهدفهم تكرار الفوز من أجل مواصلة تصدر المجموعة الثانية التي وصلوا فيها للنقطة التاسعة.
وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة منتخب إفريقيا الوسطى والمغرب في الجولة الرابعة من تصفيات كأس إفريقيا 2026 والقنوات الناقلة..
ما موعد مباراة منتخب إفريقيا الوسطى والمغرب في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟
موعد مباراة منتخب إفريقيا الوسطى والمغرب في تصفيات كأس إفريقيا 2025 هو يوم الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، على الملعب الشرفي بوجدة.
وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية، 20:00 بتوقيت المغرب.
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ما هي القنوات الناقلة لمباراة إفريقيا الوسطى والمغرب في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟
تذاع مباريات تصفيات كأس إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس .
هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|المعلق
|إفريقيا الوسطى - المغرب
|الثلاثاء 15 أكتوبر 2024،
22:00 مصر والسعودية، 20:00 المغرب
|beIN Sports 4
|الملعب الشرفي بوجدة
|جواد بدة
التشكيل المتوقع للمغرب أمام إفريقيا الوسطى في تصفيات كأس إفريقيا 2025
من المتوقع أن يدخل المدرب وليد الركراكي المباراة بالتشكيل التالي:-
|التشكيل|4-3-3
|حراسة المرمى
|ياسين بونو
|خط الدفاع
|يوسف بلعمري - نايف أكرد - جمال حركاس - اشرف حكيمي
|خط الوسط
|سفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إلياس أخوماش
|خط الهجوم
|عبد الصمد الزلزولي - سفيان رحيمي - أيوب الكعبي