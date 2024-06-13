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بلال محمد

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

أمم أوروباأسبانيا v كرواتياأسبانياكرواتيا

تعرف على موعد المباراة الافتتاحية في كأس أوروبا يورو 2024 بين ألمانيا واسكتلندا والقنوات الناقلة

يستعد منتخب إسبانيا، لبداية مشواره في بطولة يورو 2024، بمواجهة قوية ستجمعه أمام نظيره كرواتيا، على الملعب الأولمبي، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك المنتخب الإسباني، في المجموعة الثانية، برفقة كل من إيطاليا، وكرواتيا، بالإضافة إلى منتخب ألبانيا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا، في مجموعات يورو 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما هو موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024؟

موعد مباراة إسبانيا وكرواتيا، في مجموعات يورو 2024، هو السبت 15 يونيو 2024، على الملعب الأولمبي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024؟

تذاع منافسات بطولة يورو 2024 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
إسبانيا - كرواتياالسبت 15 يونيو 2024،
19:00 مصر والسعودية

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الملعب الأولمبيعصام الشوالي

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام كرواتيا في مجموعات يورو 2024:

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىأوناي سيمون
حط الدفاعكارفاخال، روبين نورماند، إيمريك لابورتي، أليكس جريمالدو
خط الوسطداني أولمو، رودري، فابيان رويز
خط الهجوملامين يامال، موراتا، نيكو ويليامز
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