تعرف على موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب إسبانيا، نظيره السويسري ضمن إطار مباريات الجولة السادسة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل الماتادور الصدارة في المجموعة أمام الدنمارك، فيما تتذيل سويسرا المجموعة التي تشتمل أيضًا على منتخب صربيا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 على ملعب هيليودورو رودريجيز لوبيز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق إسبانيا - سويسرا الإثنين 18 نوفمبر 2024

21:45 مصر ، 22:45 السعودية beIN SPORTS 5 نويفو كوندومينا عامر الخوذيري

التشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025