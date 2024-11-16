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Denmark v Spain - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A4Getty Images Sport
دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
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Heliodoro Rodriguez Lopez
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دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات
أحمد مجدي

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أإسبانياإسبانيا v سويسراسويسرا

تعرف على موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب إسبانيا، نظيره السويسري ضمن إطار مباريات الجولة السادسة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل الماتادور الصدارة في المجموعة أمام الدنمارك، فيما تتذيل سويسرا المجموعة التي تشتمل أيضًا على منتخب صربيا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 على ملعب هيليودورو رودريجيز لوبيز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
إسبانيا - سويسراالإثنين 18 نوفمبر 2024
21:45 مصر ، 22:45 السعودية		beIN SPORTS 5نويفو كوندوميناعامر الخوذيري

التشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|4-2-4
حراسة المرمىدافيد رايا
خط الدفاعأليكس جريمالدو - إيمريك لابورت - داني فيفيان - أوسكار مينجيزا
خط الوسطفابيان رويز - ميكيل ميرينو
خط الهجومنيكو ويليامز - داني أولمو - ييريمي بينو - ألفارو موراتا
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