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أحمد مجدي

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في دور الـ 16 من البطولة ستجمع كلًا من إسبانيا وجورجيا.

إسبانيا حصلت على المركز الأول في مجموعتهأ، لتواجه جورجيا صاحبة المركز الثالث في مجموعة البرتغال.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....

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ما موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الأحد 30 يونيو 2024 على ملعب راين إنرجي ستاديوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة إسبانيا وجورجيا في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
إسبانيا - جورجياالأحد 30 يونيو 2024
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports Maxراين إنرجي ستاديوم

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام جورجيا في يورو2024

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىأوناي سيمون
خط الدفاعمارك كوكوريلا - روبين لو نورماند - إيمريك لابورت - داني كارباخال
خط الوسطرودري - بيدري - فابيان رويز
خط الهجومنيكو ويليامز - لامين يامال - ألفارو مورانا
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