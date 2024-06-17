Italy Albania Euro 2024Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في الجولة الثانية من مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب فيلتينس آرينا، قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع بين إسبانيا، وإيطاليا ضمن مباريات الجولة الثانية لمجموعات يورو 2024.

ونجح المنتخب الإسباني، في الفوز بمباراته الأولى على كرواتيا بثلاثة أهداف دون رد، وسيعمل على مواصلة الانتصارات وحسم القمة أمام إيطاليا، لضمان صدارة المجموعة.

على الجانب الآخر، المنتخب الإيطالي حاله لا يختلف كثيرًا عن إسبانيا، فقد تمكن الأتزوري من قلب الطاولة على ألبانيا، والفوز في الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا، في مجموعات يورو 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما هو موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا في يورو 2024؟

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا، في مجموعات يورو 2024، هو الخميس 20 يونيو 2024، على ملعب فيلتينس آرينا.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة إسبانيا وإيطاليا والمجر في يورو 2024؟

تذاع منافسات بطولة يورو 2024 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
إسبانيا - إيطالياالخميس 20 يونيو 2024،
22:00 مصر والسعودية

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فيلتينس آرينا

تشكيل إسبانيا المتوقع أمام إيطاليا في مجموعات يورو 2024:

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىأوناي سيمون
خط الدفاعكارفاخال، روبين نورماند، إيمريك لابورتي، أليكس جريمالدو
خط الوسطداني أولمو، رودري، فابيان رويز
خط الهجوملامين يامال، موراتا، نيكو ويليامز

تشكيل إيطاليا المتوقع أمام إسبانيا في مجموعات يورو 2024:

التشكيل|3-4-3
حراسة المرمىدوناروما
خط الدفاعجيوفاني دي لورينزو، بونجيورنو، باستوني
خط الوسطكامبياسو، كريستانتي، جورجينيو، دي ماركو
خط الهجومسكاماكا، كييزا، بيليجريني
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