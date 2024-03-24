موعد مباراة إسبانيا والبرازيل الودية 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة إسبانيا الودية امام البرازيل والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة كبيرة تجمع بين منتخب إسبانيا والبرازيل، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولتي يورو، وكوبا أمريكا 2024.

ويواصل المنتخبان الاستعداد، للبطولات التي تنطلق الصيف القادم، وفيها يلعب المنتخب الإسباني مع إيطاليا، كرواتيا، وألبانيا.

بينما سيشارك المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، بالمجموعة الرابعة مع كولومبيا، باراجواي، بالإضافة إلى الفائز من الملحق.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إسبانيا ضد البرازيل الودية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة إسبانيا والبرازيل الودية؟

تقام مباراة إسبانيا والبرازيل الودية يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والبرازيل الودية؟

تذاع مباراة إسبانيا والبرازيل الودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports HD 2.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إسبانيا - البرازيل الثلاثاء 26 مارس 2024

22:30 مصر، 23:30 السعودية beIN Sports HD 2 سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا أمام البرازيل في المباراة الودية 2024

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمى أوناي سيمون خط الدفاع أليكس جريمالدو - روبين لي نورماند - إيمريك لابورت - داني كارباخال خط الوسط رودري - ميكيل ميرينو - فابيان رويز خط الهجوم داني أولمو - نيكو ويليامز - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام إسبانيا في المباراة الودية 2024

التشكيل: 4-3-3