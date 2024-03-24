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MP_morata_spain vs rodrygo_brazil(C)Getty Images
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بلال محمد

موعد مباراة إسبانيا والبرازيل الودية 2024 والقنوات الناقلة

أسبانيا v البرازيلمباريات ودية 1أسبانياالبرازيل

تعرف على موعد مباراة إسبانيا الودية امام البرازيل والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو، مباراة كبيرة تجمع بين منتخب إسبانيا والبرازيل، في مباراة ودية ضمن استعدادات المنتخبين لبطولتي يورو، وكوبا أمريكا 2024.

ويواصل المنتخبان الاستعداد، للبطولات التي تنطلق الصيف القادم، وفيها يلعب المنتخب الإسباني مع إيطاليا، كرواتيا، وألبانيا.

بينما سيشارك المنتخب البرازيلي في بطولة كوبا أمريكا، بالمجموعة الرابعة مع كولومبيا، باراجواي، بالإضافة إلى الفائز من الملحق.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة إسبانيا ضد البرازيل الودية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة إسبانيا والبرازيل الودية؟

تقام مباراة إسبانيا والبرازيل الودية يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 على ملعب سانتياجو برنابيو.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا والبرازيل الودية؟

تذاع مباراة إسبانيا والبرازيل الودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports HD 2.

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المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

إسبانيا - البرازيلالثلاثاء 26 مارس 2024
22:30 مصر، 23:30 السعودية		beIN Sports HD 2سانتياجو برنابيو

التشكيل المتوقع لمنتخب إسبانيا أمام البرازيل في المباراة الودية 2024

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىأوناي سيمون
خط الدفاعأليكس جريمالدو - روبين لي نورماند - إيمريك لابورت - داني كارباخال
خط الوسط

رودري - ميكيل ميرينو - فابيان رويز

خط الهجوم

داني أولمو - نيكو ويليامز - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لمنتخب البرازيل أمام إسبانيا في المباراة الودية 2024

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىبينتو
خط الدفاعدانيلو - بريمير - لوكاس بيرالدو - ويندل
خط الوسط

جيماريش - دوجلاس لويس - لوكاس باكيتا

خط الهجوم

فينيسيوس جونيور - ريتشارليسون - رودريجو

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