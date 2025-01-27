تعرف على موعد مباراة أيندهوفن وليفربول في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أيندهوفن، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والأخيرة من دور المجموعات، لدوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل ليفربول، المباراة بمعنويات مرتفعة بعد فوزه في المباراة الماضية على ليل بهدفين مقابل هدف، ويسعى لمواصلة انفراده بصدارة البطولة بالعلامة الكاملة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة أيندهوفن وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة أيندهوفن وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة أيندهوفن وليفربول في الجولة الثامنة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الأربعاء 29 يناير 2025، على ملعب فيليبس ستاديون.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أيندهوفن وليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أيندهوفن وليفربول عبر قناة beIN Sports 5.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق أيندهوفن - ليفربول الأربعاء 29 يناير 2025،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 5 فيليبس ستاديون عصام الشوالي

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2024-2025: