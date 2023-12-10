موعد مباراة أونيون برلين وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أونيون برلين وريال مدريد في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين...

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على حساب أونيون برلين، ضمن مباريات الجولة الأخيرة في منافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، على الملعب الأوليمبي في برلين.

ويشارك ريال مدريد في المجموعة الثالثة من البطولة، برفقة نابولي الإيطالي، أونيون برلين الألماني، بالإضافة إلى براجا البرتغالي.

ريال مدريد، يسير بشكل مميز في البطولة، وضمن وصوله إلى دور الـ 16، بعد تصدره المجموعة، بالعلامة الكاملة، وسيطمح لمواصلة الانتصارات أمام الفريق الألماني لمواصلة الانتصارات وتحقيق إنجازًا جديدًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بينما يعاني أونيون برلين، ويتذيل المجموعة بنقطتين، وسيطمح للظهور بشكل مشرف أمام العملاق الإسباني، والخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

وفي السطور التالية، يقدم "GOAL.com" كل ما تريد معرفته عن مباراة أونيون برلين وريال مدريد في الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024..

ما هو موعد مباراة أونيون برلين وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

موعد مباراة أونيون برلين وريال مدريد في الجولة السادسة لمنافسات المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2023-2024 هو يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، على الملعب الأولمبي في برلين.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أونيون برلين وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2023-2024؟

تملك شبكة "beIN Sports" القطرية حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا 2023-2024 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتأكيد ستذيع مباراة أونيون برلين وريال مدريد عبر إحدى قنواتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أونيون برلين - ريال مدريد الثلاثاء 12 ديسمبر 2023،

22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 الملعب الأولمبي

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

التشكيل: 4-3-1-2

لونين

لوكاس فاسكيز - أنطونيو روديجر- دافيد ألابا - فيرلان ميندي

فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش

جود بيلينجهام

رودريجو - براهيم دياز