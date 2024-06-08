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Riyad Mahrez Algeria 2024Getty
جدول مباريات وترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة
بلال محمد

موعد مباراة أوغندا والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

أوغندا v الجزائرWorld Cup Qualification CAFالجزائرأوغندا

تعرف على موعد مباراة أوغندا والجزائر في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للخضر..

يستكمل المنتخب الجزائري مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بمواجهة أوغندا في الجولة الرابعة، من التصفيات.

ويسعى منتخب الجزائر، لاستعادة نغمة الانتصارات بعد السقوط في الجولة الماضية أمام غينيا، والاقتراب خطوة نحو التأهل إلى المونديال.

ويحتل المنتخب الجزائري صدارة المجموعة السابعة، برصيد 6 نقاط بالتساوي مع غينيا، وسيطمح للفوز على أوغندا للاستمرار في صدارة المجموعة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أوغندا والجزائر والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للخضر..

ما هو موعد مباراة أوغندا والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة أوغندا والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الإثنين 10 يونيو 2024 على استاد مانديلا الوطني.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أوغندا والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 على قنوات SSC الرياضية السعودية، ستجد مباراة أوغندا والجزائر على قناة SSC Extra 1 HD.

كيف تشاهد مباراة أوغندا والجزائر في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

المباراةالمشاهدة عبر الإنترنت
أوغندا - الجزائرSSC
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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلقالملعب
أوغندا - الجزائرالإثنين 10 يونيو 2024
19:00 مصر 17:00 الجزائر		SSC Extra 1 HDفهد العتيبيمانديلا الوطني

التشكيل المتوقع للجزائر أمام أوغندا في تصفيات كأس العالم 2026:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىأنتوني ماندريا
خط الدفاعرامي بن سبعيني - ريان آيت نوري - عيسى ماندي - يوسف عطال
خط الوسطنبيل بن طالب - حسام عوار - رامز زروقي
خط الهجومرياض محرز - محمد الأمين عمورة - إسلام سليماني
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