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الدوري الإسباني – لا ليجا
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بلال محمد

موعد مباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

أوساسونا v برشلونةبرشلونةالدوري الإسباني – لا ليجاأوساسونا

كل ما تريد معرفته عن مباراة أوساسونا وبرشلونة في الجولة الثامنة في الدوري الإسباني 2024-2025، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل برشلونة، ضيفًا ثقيلًا على أوساسونا، ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2024-2025، والتي تجمع بينهما على ملعب آل سادار.

انتصر الفريق الكتالوني في جميع الجولات السابقة في الدوري الإسباني ليتصدر الترتيب برصيد 21 نقطة، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاستمرار في التربع على صدارة الليجا.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة أوساسونا وبرشلونة في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025؟

موعد مباراة أوساسونا وبرشلونة، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2024-2025، هو السبت 28 سبتمبر 2024، على ملعب آل سادار.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا وبرشلونة في الدوري الإسباني 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أوساسونا وبرشلونة عبر قناة beIN Sports 3.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالبث عبر الإنترنتالملعب
أوساسونا - برشلونةالسبت 28 سبتمبر 2024،
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 3TOD TVآل سادار

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أوساسونا في الدوري الإسباني 2024-2025

الخطة4-3-3
حراسة المرمىإينياكي بينيا
خط الدفاعجول كوندي، إينيغو مارتينيز، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي
خط الوسطإيريك جارسيا، مارك كاسادو، بيدري
خط الهجومرافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال
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