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20221111 Qatar national teamGetty Images
التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسيا
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جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب قطر في تصفيات كأس العالم 2026
أحمد مجدي

موعد مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

التصفيات المؤهلة لكأس العالم - آسياقطرقطر v أوزبكستانأوزبكستان

تعرف على موعد مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب جاسم بن حمد واحدة من المباريات القوية آسيويًا والتي ستجمع منتخبي قطر وأوزبكستان ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس العالم 2026، عن قارة آسيا.

المنتخب القطري، يدخل المباراة بهدف الخروج بنتيجة إيجابية تساعده في إبقاء حظوظ المنافسة، بينما سيسعى الأوزبكي، لتحقيق انتصار يبقيه في المنافسة مع إيران على الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تقام مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الخميس 14 أكتوبر 2024 على ملعب جاسم بن حمد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السابعة والربع بتوقيت السعودية، الثامنة والربع بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تنقل مباراة قطر وأوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر قناة الكاس 5 وكذلك عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
قطر - أوزبكستانالخميس 14 نوفمبر 2024
19:15 السعودية، 20:15 الإمارات		الكاس 5
beIN SPORTS HD 1		جاسم بن حمد

خليل البلوشي
عامر الخوذيري

التشكيل المتوقع للمنتخب القطري أمام أوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىسعد الشيب
خط الدفاععبد الكريم حسن - طارق سلمان - بسام الراوي - بوعلام خوخي
خط الوسطيوسف عبد الرزاق - عبد العزيز حاتم - أحمد فتحي
خط الهجومأكرم عفيف - المعز علي - إدميلسون جونيور
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