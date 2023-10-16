موعد مباراة أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد أوروجواي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادم، مونديال 2026، والتي تُعد من أقوى وأصعب التصفيات على الرغم من تأهل 6 منتخبات من أصل 10 منتخبات تتنافس على الصعود.

وبالطبع يعد منتخب البرازيل من أقوى المنتخبات ليس في القارة الأمريكية الجنوبية فقط ولكن في العالم أجمع، وأكثر المنتخبات حصولاً على لقب المونديال، ويستعد في رابع جولاته في التصفيات لمواجهة أوروجواي، وبالتأكيد يسعى السيليساو للعودة إلى طريق الانتصارات وملاحقة الأرجنتين على الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أوروجواي والبرازيل والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأبرز التفاصيل..

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ما هو موعد مباراة أوروجواي والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية؟

موعد مباراة أورجواي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 هو يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 على ملعب سينتيناريو.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة أوروجواي والبررازيل في تصفيات كأس العالم 2026 أمريكا الجنوبية؟

قنوات SSC قد حصلت على حق بث التصفيات، ونقل مباريات الثلاث منتخبات الأقوى في القارة وهم الأرجنتين والإكوادور والبرازيل، لذا فيمكن متابعة مباراة أوروجواي والبرازيل عبر قنوات SSC Sports.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب أورجواي - البرازيل الأربعاء 18 أكتوبر 2023

03:00 مصر والسعودية SSC Sports HD 5 سينتيناريو

التشكيل المتوقع للبرازيل:

التشكيل: 4-2-3-1

إيدرسون

جيليرمي أرانا - جابرييل ماجالايس - ماركينيوس - دانيلو

كارلوس كاسيميرو - برونو جيمارايش

فينيسيوس جونيور - نيمار - رودريجو

ريتشارليسون