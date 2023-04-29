تعرف على موعد إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 بين الهلال وأوراوا ريد دياموندز والقنوات الناقلة..

حانت اللحظة المرتقبة، بعدما تعرفنا أخيرًا على طرفي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا لموسم 2022-23، بعدما حجز نادي الهلال السعودي مقعده في النهائي.

الهلال، الذي يخوض نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة على التوالي، والتاسعة في تاريخه، يسعى إلى تحقيق اللقب الثالث على التوالي، حيث يعد "الزعيم" هو حامل لقب آخر بطولتين في دوري أبطال آسيا.

ويحل الهلال، ضيفًا ثقيلًا على نظيره أوراورا ريد دياموندز الياباني، في إياب نهائي البطولة، على ملعب سايتاما، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسيتفقد الموج الأزرق لخدمات نجمه سالم الدوسري في مباراة الإياب، بعد حصوله على البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب، التي سجل فيها هدف الهلال الوحيد.

shahid

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2022 والقنوات الناقلة



وفي التقرير التالي نتعرف على موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23، والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23؟

موعد مباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 هو السبت 6 مايو 2023، على استاد سايتاما.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا هي قنوات SSC داخل المملكة، وتملك على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

كما تملك قنوات أبو ظبي الرياضية حق نقل مباريات دوري أبطال آسيا داخل الإمارات فقط.

وإلى جانب ذلك، فإن مباريات دوري أبطال آسيا تُنقل عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، بصورة عادية لباقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أوراوا - الهلال السبت 6 مايو 2023

12:00 السعودية ومصر SSC HD 1,

beIN Sports AFC HD,

شاهد VIP سايتاما 2002

Shahid