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موعد مباراة ألمانيا وهولندا الودية 2024 والقنوات الناقلة

ألمانيا v هولندامباريات ودية 1ألمانياهولندا

تعرف على موعد مباراة ألمانيا الودية امام هولندا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب دوتش بانك بارك، قمة من قمم الكرة الأوروبية والتي ستجمع منتخب ألمانيا، أمام هولندا في مباراة ودية، ضمن استعداد المنتخبين لكأس أمم أوروبا الصيف القادم.

ويواصل المنتخبان الاستعداد، للبطولة التي تنطلق الصيف القادم، وفيها يلعب المنتخب الألماني في المجموعة الأولى مع سويسرا، المجر، واسكتلندا، بينما يلعب المنتخب الهولندي مع فرنسا، النمسا، بالإضافة إلى المتأهل من الملحق.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة ألمانيا ضد هولندا الودية، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة ألمانيا وهولندا الودية؟

تقام مباراة ألمانيا وهولندا الودية يوم الثلاثاء 26 مارس 2024 على ملعب دوتش بانك بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وهولندا الودية؟

تذاع مباراة ألمانيا وهولندا الودية على شبكة قنوات بي إن سبورتس وتحديدًا قناة beIN Sports HD 1.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

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المباراة

الموعد

القناة الناقلة

الملعب

ألمانيا - هولنداالثلاثاء 26 مارس 2024
21:45 مصر، 22:45 السعودية		beIN Sports HD 1دوتش بانك بارك

التشكيل المتوقع لمنتخب هولندا أمام ألمانيا في المباراة الودية 2024

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمارك فليكن
خط الدفاعناثان أكي - فان دايك - ماتياس دي ليخت - دومفريس
خط الوسط

فينالدوم - رايندرز - دالي بليند

خط الهجوم

جاكوب - ممفيس ديباي - مالين

التشكيل المتوقع لمنتخب ألمانيا أمام هولندا في المباراة الودية 2024

التشكيل: 3-4-3

حراسة المرمىتير شتيجن
خط الدفاعأنطونيو روديجر - ميتلشتيت - روبين كوخ
خط الوسط

كيميتش - جمال موسيالا - جوندوجان - توني كروس

خط الهجوم

نيكلاس فولكروج - كاي هافيرتز - توماس مولر

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