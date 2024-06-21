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أحمد مجدي

موعد مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

أمم أوروباسويسرا v ألمانياسويسراألمانيا

تعرف على موعد مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الجولة الثالثة من دور المجموعات ستجمع كلًا من ألمانيا وسويسرا.

المانيا فازت بمباراتيها الأوليين أمام كل من اسكتلندا والمجر، بينما تعادلت سويسرا مع اسكتلندا وفازت على المجر.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم الأحد 23 يونيو 2024 على ملعب دوتش بانك بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة ألمانيا وسويسرا في كأس أوروبا يورو 2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
ألمانيا - سويسراالأحد 23 يونيو 2024
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports Max 1دوتش بانك بارك

تشكيل المانيا المتوقع أمام سويسرا في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يوليان ناجلسمان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىمانويل نوير
خط الدفاعماكسيميليان ميتلشتادت - جوناثان تاه - أنطونيو روديجر - يوشوا كيميش
خط الوسطروبرت أندريش - توني كروس - إلكاي جوندوجان
خط الهجومجمال موسيالا - فلوريان فيرتز - كاي هافيرتز
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