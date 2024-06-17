موعد مباراة ألمانيا والمجر في يورو 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ألمانيا والمجر في الجولة الثانية من مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد المنتخب الألماني، لخوض مباراة قوية أمام نظيره المجري، ضمن مباريات الجولة الثانية من مجموعات يورو 2024، على ملعب شتوتجارت أرينا.

المنتخب الألماني، صاحب الأرض في البطولة يسعى لمواصلة الانتصارات لضمان تأهله إلى دور الـ 16 من المسابقة، واثبات أنه سيكون منافسًا صعبًا على اللقب، خاصة بعد الفوز على اسكتلندا بخمسة أهداف لهدف، في الجولة الأولى.

على الجانب الآخر، يسعى المنتخب المجري لمصالحة جماهيره بعد الخسارة من سويسرا بثلاثة أهداف لهدف، في الجولة الأولى ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية أمام الماكينات الألمانية، تحافظ على آمالهم في الوصول إلى ثمن النهائي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ألمانيا والمجر، في مجموعات يورو 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

ما هو موعد مباراة ألمانيا والمجر في يورو 2024؟

موعد مباراة ألمانيا والمجر، في مجموعات يورو 2024، هو الأربعاء 19 يونيو 2024، على ملعب شتوتجارت آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والمجر في يورو 2024؟

تذاع منافسات بطولة يورو 2024 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ألمانيا - المجر الأربعاء 19 يونيو 2024،

19:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max شتوتجارت آرينا حفيظ الدراجي

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام المجر في مجموعات يورو 2024: