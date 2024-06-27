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Toni Kroos Germany Christian Eriksen Denmark(C)Getty Images
أحمد مجدي

موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة...

مباراة قوية لحساب يورو 2024 في الدور الثاني لحساب دور الـ 16ستجمع كلًا من ألمانيا والدنمارك.

ألمانيا احتلت المركز الأول في المجموعة الأولى التي ضمت سويسرا والمجر واسكتلندا، أما الدنمارك فاحتلت المركز الثالث في المجموعة الثالثة التي ضمت إنجلترا وسلوفينيا وصربيا.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة....

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ما موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟

موعد مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024، هو يوم السبت 29 يونيو 2024 على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر والسعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024؟

تذاع مباريات يورو 2024 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة ألمانيا والدنمارك في دور الـ 16 من كأس أوروبا يورو 2024

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
ألمانيا - الدنماركالسبت 29 يونيو 2024
22:00 مصر والسعودية		beIN Sports Maxسيجنال إيدونا باركخليل البلوشي

تشكيل ألمانيا المتوقع أمام الدنمارك في يورو2024

من المتوقع أن يدخل المدرب يوليان ناجلسمان المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىمانويل نوير
خط الدفاعماكسيميليان ميتيلشتادت - أنطونيو روديجر - نيكو شلوتربيك - يوشوا كيميش
خط الوسطروبرت أندريش - توني كروس - إلكاي جوندوجان
خط الهجومفلوريان فيرتز - جمال موسيالا ٠ كاي هافيرتز
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