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Florian Wirtz of Germany controls the ballGetty Images
دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
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دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات
أحمد مجدي

موعد مباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

ألمانيا v البوسنة والهرسكألمانياالبوسنة والهرسكدوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ

تعرف على موعد مباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب ألمانيا، نظيره البوسني ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل المانشافت الصدارة في المجموعة، فيما تتذيل البوسنة والهرسك المجموعة التي تشتمل أيضًا على كل من هولندا والمجر..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة المانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة المانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم السبت 16 نوفمبر 2024 على ملعب يوروبا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة المانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة المانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
المانيا - البوسنة والهرسكالسبت 16 نوفمبر 2024
21:45 مصر ، 22:45 السعودية		beIN Sports HD1يوروبا باركعصام الشوالي

التشكيل المتوقع للمنتخب الالماني أمام البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىأوليفر باومان
خط الدفاعماكسيميليان ميلشتات - أنطونيو روديجر - نيكو شلوتربيك - يوشوا كيميش
خط الوسطأنجيلو شتيلر - ألكسندر بافلوفيتش - فلوريان فيرتس
خط الهجومجيمي لويلينج - سيرج جنابري - تيم كلينيست
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