تعرف على موعد مباراة ألمانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب ألمانيا، نظيره البوسني ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل المانشافت الصدارة في المجموعة، فيما تتذيل البوسنة والهرسك المجموعة التي تشتمل أيضًا على كل من هولندا والمجر..

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة المانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة المانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة المانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم السبت 16 نوفمبر 2024 على ملعب يوروبا بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة المانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة المانيا والبوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق المانيا - البوسنة والهرسك السبت 16 نوفمبر 2024

21:45 مصر ، 22:45 السعودية beIN Sports HD1 يوروبا بارك عصام الشوالي

التشكيل المتوقع للمنتخب الالماني أمام البوسنة والهرسك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025