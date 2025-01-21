تعرف على موعد مباراة ألكمار وروما في الجولة السابعة من الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ألكمار الهولندي، نظيره روما الإيطالي، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الأوروبي 2024-2025، وهي المباراة التي تجمع بينهما على ملعب آفاس.

يدخل روما، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لمواصلة طريقه نحو التأهل المباشر إلى دور الـ 16 من البطولة، ومصالحة الجماهير بعد المستوى المخيب للآمال من بداية الموسم.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ألكمار وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة ألكمار وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

موعد مباراة ألكمار وروما في الجولة السابعة من الدوري الأوروبي 2024-2025 هو يوم الخميس 23 يناير 2025، على ملعب آفاس.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، التاسعة إلا الربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة ألكمار وروما في الدوري الأوروبي 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ألكمار وروما عبر قناة beIN Sports 2.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق ألكمار - روما الخميس 23 يناير 2025،

19:45 مصر، 20:45 السعودية beIN Sports HD 2 آفاس محمد بركات

تشكيل روما المتوقع أمام ألكمار في الدوري الأوروبي 2024-2025