تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

يواجه أتلتيكو مدريد ضيفه الصعب ريال مدريد في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2023-2024 وعين كتيبة الروخيبلانكوس على رد الصاع صاعين للميكي الذي أقصاه من السوبر الإسباني قبل أيام.

المباراة المقامة على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو تنتظر فيها كتيبة سيميوني أن تأخذ بثأرها وتقصي بدورها ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا، وهو حامل اللقب.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في كأس ملك إسبانيا 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفريقين..

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ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2023-2024؟

تقام مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد يوم الخميس 18 يناير 2024 على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مصر، 23:30 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا 2023-2024 ؟

أعلنت قنوات SSC السعودية الحصول على حقوق نقل مباريات كأس ملك إسبانيا 2024 بصورة مشفرة، كما يتم نقل المباريات أيضًا عبر شاهد.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الخميس 18 يناير 2024

23:30 السعودية، 22:30 مصر SSC سيفيتاس متروبوليتانو فارس عوض

حاتم بطيشة

التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو سيميوني المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 5-3-2

يان أوبلاك

صامويل لينو - ماريو هيرموسو - خوسيه ماريا خيمينيث - ستيفان سافيتش - ناهويل مولينا

كوكي - رودريجو دي بول - ماركوس يورينتي

أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا

التشكيل المتوقع لريال مدريد

من المتوقع أن يدخل المدرب كارلو أنشيلوتي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

أندريه لونين

فيرلان ميندي - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - داني كارباخال

أوريليان تشواميني - توني كروس - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

رودريجو جويس - فينيسيوس جونيور