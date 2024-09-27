موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستقبل ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، قمة من قمم الكرة الإسبانية، والتي ستجمع أتلتيكو مدريد، مع ريال مدريد، في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2024-2025.

ريال مدريد، بعد بداية ليست هي الأفضل في الدوري هذا الموسم، بدأ في تحقيق سلسلة انتصارات كان آخرها الفوز على ألافيس في الجولة الماضية، وسيعمل على مواصلتها أمام أتلتيكو، للاستمرار في ملاحقة برشلونة، على صدارة الليجا.

على الجانب الآخر أتلتيكو مدريد، بعد فوز هام على سيلتا فيجو في الجولة الماضية، سيعمل على التسلح بعامل الأرض والجمهور، لحسم الديربي والتغلب على ريال مدريد، لخطف الوصافة.

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ويأتي ريال مدريد، في المركز الثاني من ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما يحتل أتلتيكو، المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

موعد مباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في قمة الجولة الثامنة من الدوري الإسباني 2024-2025 هو يوم الأحد 29 سبتمبر 2024، على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أتلتيكو مدريد وريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025 ؟

تذاع مباريات الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول عبر قناة beIN Sports 1.

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة التعليق الملعب أتلتيكو مدريد - ريال مدريد الأحد 29 سبتمبر 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 خليل البلوشي سيفيتاس ميتروبوليتانو

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025:

الخطة 4-3-3 حراسة المرمى تيبو كورتوا خط الدفاع فيرلان ميندي - أنطونيو روديجر - إيدير ميليتاو - داني كارباخال خط الوسط فيدريكو فالفيردي - أوريليان تشواميني - جود بيلينجهام خط الهجوم فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني 2024-2025:

الخطة 3-5-2 حراسة المرمى يان أوبلاك خط الدفاع لو نورماند، خوسيه خيمينيز، رينيلدو ماندافا خط الوسط ماركوس يورينتي، رودريجو دي بول، كوكي، كونور جالاجير، سامويل لينو خط الهجوم خوليان ألفاريز - أنطوان جريزمان

ما تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟

يتفوق ريال مدريد بصورة كاسحة على أتلتيكو مدريد عندما يتعلق الأمر بالمواجهات في بطولة الدوري الإسباني، منذ أول مباراة بينهما في موسم 1928-29.

آخر مباراة جمعت بين الفريقين في "لا ليجا" أقيمت لحساب الجولة الـ 23 في منافسات موسم 2023-24، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

البطولة عدد المباريات فوز ريال مدريد فوز أتلتيكو مدريد التعادل الدوري الإسباني 174 91 41 42

ما تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتلتيكو مدريد في البطولات المختلفة؟

يتفوق ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في تاريخ مواجهات الفريقين، سواء في كأس ملك إسبانيا، أو دوري أبطال أوروبا.

لكن أتلتيكو مدريد يملك الأفضلية على حساب ريال مدريد في بطولات كأس السوبر الإسباني، وكأس السوبر الأوروبي، وبطولة كأس الدوري الإسباني التي ألغيت.