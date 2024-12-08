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بلال محمد

موعد مباراة أتالانتا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة أتالانتا وريال مدريد في الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على أتالانتا، ضمن مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025، والتي تجمع بينهما على ملعب جيويس.

يدخل ريال مدريد، المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، لمصالحة جماهيره بعد الخسارة في آخر مباراتين أمام ميلان وليفربول، وللحفاظ على حظوظه في التأهل إلى الدور القادم من البطولة.

ويحتل ريال مدريد المركز 24 في ترتيب دوري أبطال أوروبا، بعد مرور خمس جولات، برصيد ست نقاط، جمهم من فوزين وثلاث هزائم، بينما يأتي أتالانتا في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة أتالانتا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة أتالانتا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

موعد مباراة أتالانتا وريال مدريد في الجولة السادسة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 هو يوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، على ملعب جيويس.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة أتالانتا وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2024-2025 ؟

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة أتالانتا وريال مدريد عبر قناة beIN Sports 1.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
أتالانتا - ريال مدريدالثلاثاء 10 ديسمبر 2024،
22:00 مصر، 23:00 السعودية		beIN Sports HD 1جيويسعامر الخوذيري

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىتيبو كورتوا
خط الدفاعفران جارسيا - أنطونيو روديجر - تشاوميني - لوكاس فاسكيز
خط الوسطفالفيردي - لوكا مودريتش - جود بيلينجهام
خط الهجومفينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو

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