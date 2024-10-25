موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة آرسنال وليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يحل ليفربول، ضيفًا ثقيلًا على آرسنال، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، والتي يستقبلها معلب الإمارات.

ليفربول، يدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لمواصلة انتصاراته، ومواصلة التصدر لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، الذي يحتل فيه آرسنال المركز الثالث برصيد 17 نقطة وبفارق 4 نقاط عن ليفربول و3 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي..

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وليفربول في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة آرسنال وليفربول، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو الأحد 27 أكتوبر 2024، على ملعب الإمارات.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وليفربول عبر قناة beIN Sports 1.

ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق آرسنال - ليفربول الأحد 27 أكتوبر 2024،

19:30 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 TOD TV الإمارات خليل البلوشي

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى دافيد رايا خط الدفاع مايلز لويس سكيلي - جاكوب كيويور - جابرييل ماجالايش - بن وايت خط الوسط ديكلان رايس - توماس بارتي - ميكيل ميرينو خط الهجوم جابرييل مارتينيلي - رحيم ستيرلينج - كاي هافيرتس

تشكيل ليفربول المتوقع أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي 2024-2025: