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Kai Havertz Arsenal Yukinari Sugawara Southampton(C)Getty Images
بلال محمد

موعد مباراة آرسنال وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة آرسنال وساوثامبتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف آرسنال، نظيره ساوثامبتون، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، والتي يستقبلها معلب الإمارات.

آرسنال، يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار على ليستر سيتي في المباراة الماضية، وسيعمل على مواصلة الانتصارات لملاحقة ليفربول، على قمة الدوري.

ويحتل آرسنال المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع مانشستر سيتي وبفارق نقطة عن ليفربول المتصدر، بينما يحتل كريستال بالاس المركز التاسع عشر من الدوري ومعه نقطة وحيدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة آرسنال وساوثامبتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة آرسنال وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

موعد مباراة آرسنال وساوثامبتون، في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي 2024-2025، هو السبت 5 أكتوبر 2024، على ملعب الإمارات.

المباراة التالية

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة آرسنال وساوثامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة آرسنال وساوثامبتون عبر قناة beIN Sports 2.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
آرسنال - ساوثامبتونالسبت 5 أكتوبر 2024،
17:00 مصر والسعودية		beIN Sports HD 2الإمارات

تشكيل آرسنال المتوقع أمام ساوثامبتون في الدوري الإنجليزي 2024-2025:

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىديفيد رايا
خط الدفاعتيمبير - جابرييل - ساليبا - كالافيوري
خط الوسطديكلان رايس - توماس بارتي - كاي هافيرتز
خط الهجومبوكايو ساكا - تروسارد - مارتينيلي
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