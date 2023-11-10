موعد مباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الوحدة والنصر في الجولة الثالثة عشر لمنافسات موسم 2023-2024 في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

Soundstorm

يحل نادي النصر ضيفًا ثقيلًا على حساب الوحدة، ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

النصر هذا الموسم يقدم مستويات مميزة، جعلته في المركز الثاني خلف الهلال بفارق أربع نقاط، برصيد 28 نقطة بعد الفوز على الخليج في الجولة الماضية، كما يعيش فترة رائعة على المستوى الأسيوي ويتصدر مجموعته بعد الفوز على الدحيل.

أما الوحدة، فيعيش فترات صعود وهبوط في المستوى خلال الفترة الأخيرة ويتواجد في المركز الثامن برصيد 16 نقطة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة النصر القادمة أمام الوحدة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 11 نوفمبر 2023، على استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الوحدة والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ويمكنك مشاهدة المباراة عبر شاشتها.

كما يمكنك مشاهدة مباراة الوحدة والنصر عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الوحدة - النصر السبت 11 نوفمبر 2023،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC Sports HD/SD 1

شاهد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية

Soundstorm