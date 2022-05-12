موعد مباراة الهلال ونيوكاسل يونايتد في موسم الدرعية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال الودية أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، في كأس الدرعية والقنوات الناقلة...

يستقبل الهلال، نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في مباراة ودية تجمع الفريقين، ضمن فعاليات موسم الدرعية.

وتقام المباراة ضمن استعدادات الفريقين، لاستئناف الموسم الكروي، عقب نهاية كأس العالم في آخر شهر ديسمبر الحالي.

ويخوض الفريق الإنجليزي، معسكر في المملكة العربية السعودية، خلال الفترة الحالية ويستمر حتى يوم 10 ديسمبر، يتخلله مباراة الهلال الودية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال ونيوكاسل الودية والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الهلال ونيوكاسل الودية؟

موعد مباراة الهلال، ونيوكاسل الودية، ضمن فعاليات موسم الدرعية، هو الخميس 8 ديسمبر 2022، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال ونيوكاسل الودية؟

لم تعلن أي قناة عربية حتى الآن حصولها على حقوق إذاعة مباراة الهلال ونيوكاسل الودية، في فعاليات موسم الدرعية.

وأعلن نادي الهلال، إذاعة المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع "يوتيوب"