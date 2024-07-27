تعرف على موعد مباراة الهلال أمام كومو الودية 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل الهلال استعداده للموسم الجديد، ويستكمل مبارياته في المعسكر الخارجي تحت قيادة المدرب جورج جيسوس، والمقام في النمسا.

ومن المنتظر أن يلعب الزعيم، أمام كومو الإيطالي في رابع التجارب الودية على ملعب باد كلينكيرشهايم سبورت آرينا، بعد الخسارة من صن داونز الجنوب إفريقي في المباراة الماضية.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على موعد مباراة الهلال وكومو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025 والقنوات الناقلة

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ما موعد مباراة الهلال وكومو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

موعد مباراة الهلال وكومو الودية، هو يوم الإثنين 29 يوليو 2024، على ملعب باد كلينكيرشهايم سبورت آرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وكومو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025؟

لم تحصل أي قناة على حقوق بث إذاعة المباراة تلفزيونيًا، ولكن يمكن متابعة اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - كومو الإثنين 29 يوليو 2024،

13:00 مصر والسعودية تطبيق STC باد كلينكيرشهايم سبورت آرينا

تشكيل الهلال المتوقع لمباراة كومو الودية التحضيرية لموسم 2024-2025: