موعد مباراة الهلال القادمة ضد سباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد سباهان أصفهان في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة...

تستمر مراحل الحسم في دوري أبطال آسيا، عندما يلعب الهلال مع نظيره سباهان أصفهان الإيراني في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023-2024 على ملعب المملكة آرينا.

ووضع الهلال قدمًا، في الدور القادم من المسابقة بعد حسم مباراة الذهاب خارج أرضه، بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسيسعى الهلال، إلى مواصلة نجاحاته الآسيوية وتحقيق اللقب الغالي، بعد خسارته في المباراة النهائية الأخيرة أمام أوراوا رد دايموندز الياباني.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

موعد مباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024 هو يوم الخميس 22 فبراير 2024 على ملعب المملكة آرينا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية، الثامنة مساءًا بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وسباهان أصفهان في دوري أبطال آسيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2023-2024 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد المباراة على شاشتها.

كما يمكن مشاهد مباريات المسابقة داخل المملكة العربية السعودية عبر قنوات SSC Sports HD.

هواة البث المباشر يمكنهم المشاهدة عن طريق تطبيق TOD، ومن داخل المملكة عبر تطبيق شاهد.

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