موعد مباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد النصر في قمة الجولة العشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بملعب مرسول وما هي القنوات الناقلة؟

في قمة من قمم كرة القدم العربية، يستقبل النصر بملعبه مرسول بارك نظيره الهلال، في مباراة ستقام بينهما لحساب الجولة العشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل الهلال هذه المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز العريض على الاتفاق في الجولة الماضية بعد رحيل المدرب رازفان لوشيسكو، والذي قلّص الفارق مع المتصدر الشباب إلى ثلاث نقاط.

النصر بدوره ليس في أفضل أحواله أبدًا، فرغم تحسن النتائج نسبيًا مع رحيل روي فيتوريا إلا أن آخر مباراتين على صعيد الدوري حملا هزيمتين، الأولى ثقيلة جدًا من الشباب برباعية والثانية مفاجئة من القادسية بهدف نظيف.

يحتل العالمي المركز التاسع برصيد 25 نقطة، أما الهلال فيأتي ثانيًا برصيد 35 نقطة، وبشكلٍ عام فتحمل المباراة طابعًا ثأريًا للموج الأزرق بعد خسارة السوبر من النصر بثلاثية نظيفة منذ أسابيع قليلة.

الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة الهلال والنصر وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد مباراة الهلال والنصر؟

موعد مباراة الهلال والنصر هو الثلاثاء الموافق 23 فبراير 2021، الموافق 11 رجب 1442 هجريًا، بملعب مرسول بارك.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 20:35 مساءً بتوقيت السعودية، 19:35 مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر؟

تمتلك شبكة القنوات السعودية الرياضية حقوق إذاعة مباريات الدوري السعودي، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة المباراة عبر شاشتها.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة، يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر ضد الهلال عبر موقع جول، والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة تقريبًا.