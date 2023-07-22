تعرف على موعد مباراة الهلال والكويت الودية 2023 والقنوات الناقلة..

يواصل نادي الهلال، استعداده للموسم الجديد ويستعد لخوض مباراة ودية جديدة، قبل انطلاق موسم 2023-2024.

ويواجه الموج الأزرق، فريق الكويت الكويتي، في خامس تجاربه الودية والأخيرة.

وكان الهلال قد افتتح المعسكر بالفوز على لاندسكرون النمساوي بستة أهداف دون رد، قبل أن يفوز على جوريكا السلوفيني بهدفين دون رد، ثم فاز على فولفسبرجر النمساوي بهدفين لهدف، قبل أن يخسر من دينامو كييف بهدف دون رد.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الهلال والكويت الودية والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته..

ما هو موعد مباراة الهلال والكويت الودية في الموسم التحضيري 2023؟

موعد مباراة الهلال والكويت في الموسم التحضيري 2023، هو يوم الأحد 23 يوليو 2023.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والكويت الودية في الموسم التحضيري 2023؟

حصلت شبكة SSC الرياضية السعودية على حقوق بث مباراة الهلال والكويت الودية 2023.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الكويت الأحد 23 يوليو 2023

20:30 مصر والسعودية SSC Sports الملك فهد الدولي

التشكيل المتوقع للهلال

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

محمد العويس

ناصر الدوسري - خاليدو كوليبالي - علي آل بليهي - محمد البريك

روبين نيفيش - محمد كنو - أندريه كاريلو

سالم الدوسري - ميشيل ديلجادو - عبد الله الحمدان